Korisnici iPhonea bijesni zbog novog updatea

Korisnici iPhonea su nezadovoljni najnovijim ažuriranjem iOS-a, verziji 11.4, koja, kako ističu, guta bateriju mobilnog telefona. Apple još uvijek nije objavio šta izaziva probleme, niti kako da ga uklonite.

Ako još niste, nemojte raditi update iOS, ozbiljno i užasno troši bateriju. Sačekajte popravak prije updatea", "Otišao sam da spavam sa 98 odsto baterije, probudio se sa 63 odsto", "Da bar nisam updateovao iOS na 11.4, baterija mi odlazi prebrzo.

Hvala Apple", "Pre mi je mobilni telefoao mogao cijeli dan da izdrži bez punjenja, nakon updatea jedva izdrži pola dana", "Ovo je najgori update ikad", samo su neki od komentara sa Tvitera.

This @Apple iOS 11.4 update is killing my soul. ZERO BATTERY