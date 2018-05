LG predstavio tri nova telefona iz Q7 serije

Kompanija LG već neko vrijeme proizvodi pametne telefone sa Androidom i srednjim specifikacijama, a sada je predstavila nova tri člana Q7 serije.

Q7 porodica se sastoji od modela Q7a, Q7 i Q7+, prva dva imaju 3GB RAM-a i internu memoriju od 32GB, dok je treći dobio 4GB RAM-a i 64GB interne memorije.

Takođe, prva dva modela imaju 1,5 GHz osmojezgarni procesor, a treći posjeduje 1,8 GHz osmojezgarni procesor.

Na zadnjoj strani modela Q7 i Q7a je kamera od 13 megapiksela, dok se u slučaju modela Q7+ tu nalazi kamera od 16 MP.

Sa druge strane, Q7+ i Q7 napred imaju kameru od 8 MP, a Q7a 5 MP.

Telefoni imaju portrait mod, QLens (LG-jeva poboljšanja kamere), Hi-FI audio, DTS:X 3D Suround Sound podršku putem 3,5 mm audio priključka, microSD slot za proširenje memorije, operativni sistem Android 8.0 Oreo, LTE radio, senzor za otisak prsta na zadnjoj strani, a uz to su i otporni na vodu i prašinu.

LG Q serija će biti dostupna na određenim tržištima, a cijene će biti poznate uskoro.

The #lg Q7 is here and it rights some of the Q6’s wrongs https://t.co/v50YtPV3jt pic.twitter.com/WHot0eLAj7