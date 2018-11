L’Oreal lansirao senzor koji prati čistoću vazduha

L’Oreal je lansirao jedan zanimljiv gedžet. U pitanju je nosivi senzor koji prati čistoću vazduha, nivo peludi i UV zračenje.

L’Oreal je, kao što svi znamo, jedan od najpoznatijih kozmetičkih giganta na svijetu, no ipak, nije samo to. U zadnjih nekoliko godina razvijaju oni i neka zbilja zanimljiva tehnološka rješenja. To su stvari koje bi trebale dodatno pomoći u zaštiti kože.

Među njihovim raznim proizvodima tog tipa postoji nešto što je bilo jedna od zanimljivih pojava još 2016. na sajmu potrošačke elektronike u Las Vegasu. To je My UV Patch. Naljepnica je to koja korisniku javlja koliko je sunčevo zračenje uticalo na njegovu kožu.

Ne samo to, nego se pojavila bila i nova zvijezda – UV Sense. Maleni gedžet koji ima sposobnost pratiti korisnikovu izloženost sunčevom svjetlu.

Novi L’Orealov proizvod se zove My Skin Track/UV. To je nosivi gedžet bez baterija koji prati više toga odjednom. To uključuje izloženost UV zračenju, zagađenjima, peludi te vlažnosti.

Ovaj senzor je razvijen u saradnji s kompanijom La Roche-Posay i profesorom Džonom Rodžersom s američkog Univerziteta Northwestern. On je svojevremeno predstavljao i nosive senzorske privremene tetovaže.

Gedžet je potpuno vodootporan i radi na pogon korisnikovog pametnog telefona. Koristi NFC, a senzor se aktivira sunčevom svjetlošću.

Donosi trenutni status navedenih stvari koje prati te ih čuva u vidu podataka unazad tri mjeseca. Njegova glavna funkcija je praćenje UV zračenja, no integracijom Apple HealthKita dobio je i mogućnosti praćenja vlažnosti, peludi te zagađenja.

L’Oreal i partneri su se, dakako, pobrinuli oko dizajna ne bi li izgledom podsjećao na neupadljiv modni gedžet ili nakit.

(geek.hr)