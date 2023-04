Legendarni Winamp se vratio u potpuno novom izdanju

Iako u značajno izmjenjenom izdanju, Winamp je i dalje aplikacija za reprodukciju muzike, ali sada s podrškom za podkast, radio i striming servise, u izdanju koje se možda neće dopasti svima.

Priča o Winampu je priča i o razvoju i promkenama načina na koji se sluša digitalna muzika. Winamp je u ranom periodu interneta, servisa za P2P skidanje muzike poput Napstera i prvih mp3 datoteka, bio gotovo pa sinonim za muzički plejer na desktopu.

Ali, vremenom su došle promjene, pa je 1999. godine njegovu matičnu kompaniju, Nullsoft, preuzeo američki telekomunikacioni gigant AOL. Oni su 2013. godine namjeravali da ugase Winamp, ali ga je od toga spasila belgijska kompanija Radionomy, preuzimanjem Winampa u posljednjem trenutku.

