Lego sklopivi telefon kao dio novog seta igračaka

​Sklopivi telefoni okupiraju medijske naslove u posljednjih nekoliko nedjelja, a nakon što je prije 11 dana najavljen Samsung Galaxy Fold. Tako je i kompanija Lego odlučila da iskoristi talas popularnosti, te je predstavila “Lego Fold,” koji je zapravo dio Pop-Up Book seta, maskiran u Samsung marketing.

Tako Lego tvrdi da njegov model Samsung pobjeđuje na svim poljima, te Galaxy Fold prevazilazi čak i kada je trajanje baterije u pitanju, budući da Lego baterija “traje beskonačno”. Ipak, Android 9 Pie operativni sistem u okviru Samsung modela nudi daleko bolju funkcionalnost od običnih Lego kockica, iako je sigurno da će ljubitelji Lego proizvoda pronaći bezbroj načina da ih sklope tako da odgovaraju njihovim željama i potrebama.

A stunning 5-inch cover display unfolds into an 11-inch pop-up story book. For endless creative play that never runs out of battery. pic.twitter.com/yodboV2aEK