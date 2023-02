Ljubitelji Nokije dobijaju novi telefon

​Uoči MWC 2023, koji će za par dana početi u Barseloni, kompanija HMD Global je predstavila novi jeftini pametni telefon iz svoje ponude.

U pitanju je telefon pod nazivom Nokia C02. Odlikuju ga skromne specifikacije, ali i neke zanimljive za današnje standarde.

Sve detalje o Nokia C02 telefonu donosimo u nastavku.

Telefon pokreće neimenovani četverojezarni čipset, sa taktom od 1,4 GHz. On je uparen sa 2GB radne memorije (RAM) i 32GB eMMC 5.1 interne memorije.

Od starta se telefon isporučuje sa Androidom 12 u Go izdanju. Iz kompanije su obećali da će telefon dvije godine dobijati bezbjednosne nadogradnje.

Prednju stranu ovog jeftinog telefona prekriva IPS LCD ekran dijagonale 5,45 inča sa FWVGA+ rezolucijom i odnosom stranica 18:9. Oko ekrana se nalaze debeli okviri, naročito ispod i iznad. Na gornjem okviru nalazi se prednja kamera od 5MP.

Na poleđini telefon ima glavni i jedini senzor kamere od 5MP.

Ova se kamera nalazi u izrezu uz LED blic. S desne strane okvira su taster za kontrolu zvuka i taster za uključivanje, odnosno isključivanje uređaja. Sam okvir izrađen je od polikarbonata, prenosi b92.

Ono što je zanimljivo, jeste da ovaj telefon ima zamjenjivu bateriju, odnosno onu koju veoma lako svako može da zamijeni. Kapacitet baterije je 3000mAh. Telefon se puni putem microUSB priključka s jačinom od 5W.

Nokia C02 ima dva slota za SIM kartice, kao i slot za microSD karticu.

Telefon je dostupan u plavoj i bijeloj boji. Detalji o cijenama i dostupnosti ovog telefona još nisu objavljeni, ali to uskoro možemo očekivati.

The Nokia C02 is a budget phone with a low-res display, lousy cameras, micro USB, WiFi 4, and BT 4.2, 2GB of RAM, 32GB of storage & Android 12 Go Edition software. But you know what it does have? A removable battery, microSD card reader and headphone jack. https://t.co/TuHYnTxraq