Macbook konačno dobija veliku nadogradnju?

Još jedan dan, još jedan Apple patent. Ali ovaj bi mogao biti zanimljiv, jer sugeriše da Apple nastavlja da radi na nečemu što mnogi ljudi izgleda žele – bilo im to potrebno ili ne.

Patent ukazuje na korištenje piezoelektričnih struktura za pružanje taktilne povratne informacije za buduće Mac računare. Ideja je da bismo mogli da imamo stvari koje vibriraju, u osnovi, i dok već imamo trackpad koji se ne pomera, ali vibrira kako bi simulirao klik, izgleda da ovaj patent pokazuje novi način da se to desi.

Ali ono što sve čini zanimljivijim od toga je druga potencijalna upotreba tehnologije – u ekranu osetljivom na dodir!

Prvi su ga primetili posmatraćči patenata u Patently Appleu, a ovaj patent je upravo objavio US Patent & Trademark Office. I dok se sugeriše da bi novi patent mogao da se koristi u području "palm resta" prenosivog računara, kao i na njegovom trackpadu, nama je ipak zanimljivija druga potencijalna upotreba.

Apple je do sada odbijao da stavi ekran osetljiv na dodir u nešto poput MacBook Aira jer ističe da je to loša ideja. Obrazloženje je da će ljude samo zaboliti ruke od podizanja prstiju svakih nekoliko sekundi kako bi dodirnuli ekran i to, na kraju krajeva, Apple zna najbolje.

To bi moglo i biti tako. Dodirivanje tableta kao što je iPad je jedno jer je uređaj obično postavljen ravno na stolu ili u vašim rukama, ali laptop? To je sasvim druga stvar, ne samo zato što je dalje od vas zahvaljujući svojoj tastaturi i trackpadu.

Uzimajući ovaj patent kao primjer, sasvim je moguće da Apple želi da upotrebi ovu novu tehnologiju za generisanje vibracija oko Mac-ovog trackpada. Smislio je tehnologiju, pa ju je patentirao.

Ali ako već patentirate nešto poput ovoga, bilo bi glupo ne predložiti da to može da se koristi i na ekranu osetljivom na dodir jer, opet, ako vi to ne učinite, neko drugi hoće.

Apple se ipak drži osnova i koliko god neki možda želeli drugačije, postojanje ovog patenta ne znači da je Mac ekran osjetljiv na dodir iza ćoška, jer bi Appleu moglo biti potrebno još nekoliko godina da tehnologiju usavrši i implementira.

(B92)