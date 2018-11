Mark Zakerberg naredio zaposlenicima Facebooka da koriste samo Androide

Izvršni direktor Facebooka Mark Zakerberg je svom timu naredio korištenje Androida, prenosi The New York Times. Ovu odluku je donio nakon što je izvršni direktor kompanije Apple kritikovao Facebook, nazivajući ga servisom koji remeti privatni život.

"Već dugo ohrabrujemo naše uposlenike da koriste Android jer je to najpopularniji operativni sistem na svijetu", rekli su iz Facebooka za The New York Times.

Ono što još uvijek nije potpuno jasno je da li je Mark ovu naredbu izdao zbog izjava izvršnog direktora Applea, međutim Android je u svakom slučaju najdominantniji sistem u Americi, Evropi, Rusiji i Aziji.

Stručnjaci kažu kako je ovo dobra odluka te da druge kompanije kao što je Snapchat također ohrabruju zaposlenike da koriste Android.

Android i iOS imaju nekoliko bitnih razlika koje utječu na razvoj sistema i aplikacija.

Međutim, novinari New York Timesa su provjerili Twitter profile nekoliko Facebookovih zaposlenika te su otkrili da oni još uvijek koriste iPhone, što navodi na zaključak da Markova naredba nije izvršena kako treba.

