Mehanički džin od dva metra pleše uz Sinatru

Robot Titan, gost Digitalnog samita Zapadnog Balkana koji se održava u Beogradu, oduševio je danas učesnike iz zemlje i svijeta performansom, plesom uz čuvene svjetske hitove.

Titan je uz brojne poznate pjesme, poput "Lady in red" izvođača Krisa De Burga (Cris De Burgh), kao i Sinatrinog hita "My Way" iz 1967. godine plesao okružen oduševljenim gostima Samita koji su ga snimali i fotografisali.

Ovaj mehanički džin "šeste" generacije viši od dva metra, obraćao se publici u centralnom holu Palate Srbije, "stepovao" u ritmu poznatih muzičkih numera, i na kraju izvođenja Sinatrinog hita se - isključio, nakon čega je uslijedio gromoglasan aplauz.