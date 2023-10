Meta u problemima: Ima 30 dana da prestane da koristi ime Threads

U posljednjem slučaju manje kompanije koja tuži internet giganta zbog navodnog korišćenja zaštićenog imena, britanski proizvođač softvera Threads Software Limited zvanično je obavjestio Meta Platforms da ima 30 dana da prestane s korišćenjem imena "Threads" za svoju društvenu mrežu u Velikoj Britaniji.

Ako Meta Platforms, matična kompanija Facebooka, nastavi da koristi ovo ime nakon isteka roka, Threads Software Limited će pokrenuti sudski postupak.

Threads je cloud-based sistem koji olakšava organizaciju digitalnih poruka, emailova i telefonskih poziva u jedinstvenu, pretraživu bazu podataka.

Ovaj servis je razvila kompanija JPY Ltd 2012. godine i tada su navodno zaštitili ime Threads. Nakon što su 2018. godine ostvarili prvu komercijalnu prodaju u Sjedinjenim Američkim Državama, JPY Ltd osniva novu kompaniju, Threads Software Limited, koja je do sada licencirala softver gotovo hiljadu organizacija širom sveta. Prodaja ovog softvera raste brzinom od 200% godišnje, tvrde oni.

Ispostavilo se da je kompanija Meta bila upoznata sa postojanjem Threads Software-a prije lansiranja svoje platforme pod istim imenom. Advokati giganta pokušali su četiri puta da kupe domen "threads.app" od Threads Software Limited, ali su sve ponude bile odbijene.

Meta je lansirala svoju platformu Threads u julu 2023. godine, istog mjeseca kada je britanska firma uklonjena sa Facebooka, tvrde oni.

"Sukob s kompanijom vrijednom 150 milijardi dolara nije lak korak za nas. Uložili smo 10 godina u našu platformu, uspostavljajući prepoznatljiv brend pod imenom Threads. Naše poslovanje se sada suočava sa ozbiljnom prijetnjom jedne od najvećih tehnoloških kompanija na svijetu" izjavio je dr Džon Jardli, direktor kompanije Threads Software Limited.

"Svjesni smo da je ovo klasičan sukob Davida i Golijata. Iako možda misle da mogu da koriste bilo koje ime koje žele, nemaju pravo na korišćenje imena Threads kao brenda", dodao je Jardli.

Ovo nije prvi put da se Meta suočava sa sličnim problemima. Kada je promijenila ime, uslijedila je i tužba od strane kompanije MetaX prošle godine zbog kršenja zaštićenog znaka.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.