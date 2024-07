Microsoft do kraja 2024. predstavlja tri nove verzije konzole Xbox

Microsoft je na događaju Xbox Games Showcase 2024 najavio izlazak tri nove verzije svoje aktualne generacije igraće konzole Xbox.

A kako se najavilo, na tržište će uskoro doći dvije nove verzije modela Series X, kao i jedna nova verzija konzole Series S.

Prvi je model Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition, a to je zapravo postojeći model Series X koji umjesto s jednim dolazi sa dva TB memorije. Takođe, konzola će doživjeti i male promjene na kućištu. Tako će ovaj model imati “tačkasti” uzorak sa srebrnim, sivim i zelenim detaljima, dok će baza biti obojana jarko zelenom bojom. Dodajmo i da će kontroler biti obojan malo drugačije, tj. imaće zelenu stražnju stranu i D-pad s tačkicama. Napominjemo da će ova verzija Xboxa biti dostupna u ograničenoj količini na odabranim tržištima, a koštat će 600 američkih dolara.

Drugi model je Xbox Series X 1TB Digital Edition. To je malo unaprijeđena verzija postojećeg modela Series X, no ovaj model neće u sebi imati ugrađen optički pogon. A to znači da igrači koji odaberu ovaj model igrama i filmovima moći pristupiti samo digitalnim putem, tj. putem interneta. I dodajmo, ovaj model dolazi na odabrana tržište u bijeloj boji, a koštaće 450 američkih dolara.

A tu je i treći model – crna verzija modela Xbox Series S koji dolazi sa jednom TB memorije. Ovdje je, u odnosu na originalni model, razlika samo u boji. Naime, originalni model Series X dolazi u bijelom kućištu. Naravno, ovaj model je i najjeftiniji i koštaće 350 dolara.

(Računalo.com)

