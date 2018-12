Microsoft izbacuje dvije nove konzole za gejmere

Microsoft radi na paru sljedeće generacije Xbox konzola pod imenom Anaconda i Lockhart.

Nove dvije konzole će navodno imati sličnu dinamiku kao i aktuelne Xbox One X and Xbox One S, s tim što se vjeruje da će Anaconda biti skuplja i moćnija jedinica, dok će Lockhart biti jeftiniji osnovni model.

Prema izvještajima, koji potiču iz Windows Central-a, Microsoft planira da pusti konzole u prodaju ​​2020. godine.

Ove vijesti dolaze poslije sličnog izvještaja o tome, kako Soni radi na PlayStation-u 5, koji je takođe najavljen za 2020. godinu.

"Anaconda konzola će biti moćnija i skuplja, pružajući vrhunsko iskustvo igranja. Takođe smo čuli da Microsoft istražuje tehnologiju kako bi dramatično smanjio vrijeme učitavanja, potencijalno uključujući i SSD skladištenje u paketu", izvještava Džez Korden (Jez Corden) iz Windows Central-a.

"Konzola sljedeće generacije Lockhart biće pristupačna SKU, pružajući iskustvo igranja u paketu na sljedećoj generaciji Xbox-a, potencijalno snažnim kao što je trenutni Xbox One X hardverski, s poboljšanjima pod poklopcem konzole."

I Anaconda i Lockhart navodno spadaju pod Microsoft-ov kodni naziv "Scarlet", porodicu konzola koje takođe uključuju i ručne i cloud-igrice.

Xbox One je predstavljen 2013. godine, nakon što je kodiran Durango, dok je 2017. Xbox One X bio pod šifrom Scorpio.

Dok je PlayStation najavio povlačenje na konferenciji 2019 E3, po prvi put u 24-godišnjoj istoriji - to je u velikoj mjeri podstaklo glasine o tome da se kompanija fokusira na konzolu sljedeće generacije - Xbox će i dalje biti prisutan, kao i Nintendo.

Microsoft zvanično nije komentarisao glasine o sljedećoj generaciji.