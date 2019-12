Mislite da iPhone ima veliku kameru?

Za samo nekoliko nedjelja, Samsung bi trebalo da predstavi Galaxy S11 i S11+ modele. Izgleda da će nam S11+ donijeti iznenađenje.

Na Tviteru je jedan korisnik objavio leak koji će, ako je tačan, izazvati lavinu komentara u vezi sa kamerom na Galaxy S11+ modelu.

Dizajn je objavljen u novembru, ali jedna stvar je ipak sigurna: Kamera je ogromna.

Render prikazuje četiri kamere, dva senzora i LED blic, što se čini pomalo nabijenim na tako malom prostoru, piše sajt Mashable.

I think you ain't ready for that massive camera design... But well... Finally comes your very first look at which I assume will be launched as the #GalaxyS11Plus! 360° video + beautiful 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends @Cashkarocom -> https://t.co/9PHLXwGlwg pic.twitter.com/hfHDXXdQuR