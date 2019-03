Motorola Moto G7 Plus - najjači model u seriji

Motorola Moto G7 serija telefona pripada srednjoj klasi, ali je proizvođač uložio mnogo truda da i po performansama i po izgledu koketira sa premium klasom.

Takav slučaj je i sa Moto G7 Plus modelom koji predstavlja top model u najnovijoj G7 seriji Moto telefona.

Telefon ima dopadljiv dizajn sa zaobljenim staklenim leđima i bočnim aluminijumskim okvirom. Možemo da kažemo da staklena leđa više nisu novost u ovoj klasi telefona, ali je rijetkost da to staklo bude zaobljeno kao što je to slučaj kod ovog modela. Motorola se ovdje malo "poigrala" sa završnim slojem stakla, pa ono daje drugačiju refleksiju u odnosu na prošlogodišnji model (Moto G6 Plus).

Pod određenim uglovima moguće je primijetiti suptilne svjetlije linije koje se pojavljuju, a i nivo refleksije je smanjen. GS Plus posjeduje i P2i zaštitni sloj koji obezbjeđuje da telefon ne bude oštećen pri eventualnom polivanju tečnosti preko njega.

S obzirom da u ovoj cjenovnoj klasi telefoni obično nemaju nikakvu zaštitu od vode, implementaciju ovog zaštitnog sloja možemo shvatiti kao dodatni bonus i kao još jedan iskorak ka premijum klasi. Na zadnjoj strani telefona nalazi se dual kamera, a ispod nje je postavljen skener otiska prsta. Na donjoj strani je smješten USB Type-C konektor.

Ekran telefona posjeduje "urez" koji ne zauzima mnogo prostora, zato što je postavljen samo oko prednje kamere. Displej je napravljen sa odnosom stranica 19:9 i dijagonalom od 6.2 inča (u FXD+ rezoluciji), sa Corning Gorilla Glass 3 zaštitom. Motorola nudi tri predefinisana kolorna moda s kojima možete da birate između "prirodnih", "vivid" i "prezasićenih" boja.

Moto G7 Plus pokreće Qualcomm Snapdragon 636 čipset, sa osmojezgarnim procesorom i 4 GB RAM-a. Za smeštanje podataka obezbijeđeno je 64 GB interne memorije koja može da se proširi do 512 GB putem eksterne MicroSD kartice. Telefon je "Dual SIM", što znači da ima podršku za 2 SIM kartice, mada Motorola za pojedina tržišta proizvodi i Single SIM varijante.

Interesantno je da ovde nije u pitanju hibridni mod, već na ovom telefonu možete da koristite MicroSD karticu zajedno sa obje SIM kartice. Motorola se za ovaj model odlučila za Adreno 509 grafički čipset koji donosi znatno više snage u odnosu na Adreno 506, koji je recimo implementiran u osnovni model iz ove serije - Moto G7 telefon.

Ovaj model poseduje i impresivan zvučnik koji je vjerovatno najbolji u klasi. Postavljen je na donjoj strani telefona (pored USB Type-C porta). Njegova maksimalna snaga, ali i reprodukcija niskih tonova su daleko iznad prosjeka za cjenovni okvir telefona.

GS Plus poseduje dual kameru na zadnjoj strani. Osnovna kamera ima Sony IMX159 senzor od 16 MP sa optičkom stabilizacijom, što je u ovoj klasi rijetkost. Ona donosi i auto HDR opciju, a oštrina detalja na rubovima fotografije je bolja od prosjeka. Sekundarna zadnja kamera posjeduje senzor od 5 MP i namenjena je za dodavanje "dubine" fotografijama. Maksimalna vidio rezolucija je 4K, sa 30 fps, pri čemu i u ovom modu kamera koristi hardversku optičku stabilizaciju. Time se dobijaju oštri video zapisi.

Prilikom Full HD rezolucije snimanja, aktivira se i dodatna softverska optička stabilizacija, koja obezbeđuje još "mirnije" snimke. Na prednjoj strani, u "urezu" postavljena je selfi kamera rezolucije 12 MP, zasnovana na Omnivision senzoru.

Ugrađena baterija ima 3.000 mAh i obezbjeđuje duže od jednog dana autonomije. Uz telefon se dobija i ultra-brzi punjač od 27W, koji za samo 15 minuta punjenja donosi novih 12 časova autonomije. Motorola Moto G7 Plus se isporučuje sa najnovijim Android OS-om (Android 9.0 Pie), koji skoro da je u svojoj osnovnoj varijanti, bez dodatka (kao Pixel telefoni).

Motorola na ovom modelu dosljedno primjenjuje svoju strategiju koju je zacrtala za Moto G seriju telefona: "Čist" softver i odličan hardver koji je upakovan u srednji cjenovni rang. Moto GS Plus uz to donosi i atraktivan dizajn i odlične kamere (i zadnju i selfi), sve po cijeni koja je prihvatljiva velikom broju korisnika.

Specifikacije:

Displej

6.2" LTPS IPS LCD, 1.080 x 2.270 piksela, 19:9 odnos stranica, Corning Gorilla Glass 3 zaštita

CPU

Qualcomm Snapdragon 636 (14 nm), Octa-core 1.8 GHz Kryo 260

GPU

Adreno 509

Memorija

4 GB RAM, 64 GB storidž (proširivo do 512 GB putem MicroSD kartice)

SIM

Dual SIM (Nano SIM)

Kamere

Zadnja: 16 MP, f/1.7 + 5 MP, f/2.2 senzor dubine

Prednja: 12 MP

Baterija

Li-Ion, 3.000 mAh, ugrađena

Konekcije

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, FPS, NFC, USB Type-C

Ostalo

Skener otiska prsta, FM Radio

OS

Android 9.0 Pie

Dimenzije

157 x 75.3 X 8.3 mm

Masa

176 g

