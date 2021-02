Motorola predstavila nove članove Moto G porodice

Motorola je predstavila nove članove Moto G porodice, a to su Moto G10 i Moto G30. Kompanija je ove godine očigledno promijenila nomenklaturu, Moto G10 je osnovni model, dok je Moto G30 napredniji, a time i nešto skuplji model.

Uređaji su slični na nekoliko načina, oba imaju 6,5-inčne HD+ ekrane rezolucije 1.600x720 piksela te selfie kameru smještenu u zub u obliku kapi. Razlika je u frekvenciji osvježavanja te iznosi 60Hz za Moto G10 i 90Hz za Moto G30.

Senzor za otisak prsta postavljen je u oba slučaja na zadnjoj strani, bočno je fizičko dugme za Google Assistant, a napaja ih ista baterija od 5.000 mAh. Ipak, Moto G10 podržava 10W, a Moto G30 20W punjenje.

Na zadnjoj strani oba uređaja su četiri kamere, dijele utraširoku od 8, makro od 2 i senzor za dubinu od 2 MP, ali Moto G10 ima glavnu kameru od 48, dok je Moto G30 dobio glavnu kameru od 64 MP. U prvom slučaju je naprijed selfi kamera od 8, a u drugom od 13 MP.

Razlika je i u tome što Moto G10 pokreće Qualcommov Snapdragon 460 procesor uparen s 4 GB RAM-a te što dolazi sa 64 ili 128 GB interne memorije, a Moto G30 ima moćniji Snapdragon 662, 4 ili 6 GB RAM-a te 64 ili 128 GB interne memorije. Oba uređaja podržavaju 4G mrežu.

48 MP quad camera system, our biggest ever battery, and ultra fast charging – the new moto g10 will give you the power when you need it! #hellomoto #motog10 #motogfamily pic.twitter.com/cKRyzQC1WJ