Najavljena Nokia c30, koštaće manje od 100 evra

Od Nokia C serije ne treba očekivati spektakl, jer ona tako nije zamišljena - postavite granice očekivanja i ovaj telefon će biti dobar za ono što se od njega traži.

Uz najavu izdržljive Nokia XR20 i povratka legende 6310 iz C30 serije uređaja, HMD Global kompanija najavila je još jedan pristupačan Nokia C30 telefon.

Nokia C30 akcenat stavlja na jaku bateriju, veliki ekran za ovu klasu i kvalitet izrade, koji je testiran u nešto težim uslovima, nego što je to slučaj za klasu kojoj pripada.

Ekran C30 je dijagonale 6,82 inča, odnosno oko 17,3 centimetra, ali u HD+ rezoluciji i IPS LCD izdanju. Osvetljenje ekrana je nešto jače, nego što je to očekivano od ove klase, do 450 nita, a rezolucija od 720 x 1.600 piksela trebalo bi da bude adekvatna za osnovnu upotrebu, čemu je Nokia C30 i namijenjena. Oko ekrana su prilično jake ivice, posebno dole, gdje je i "uklesan" Nokia logotip.

Unutra je Unisoc SC9863A (28 nm) čipset brzine do 1,6 GHz uz 4 x 1,6 GHz Cortex-A55 i 4 x 1,2 GHz Cortex-A55 jezgara. Postoje tri konfiguracije memorije - 2 GB RAM i 32 GB, 3 GB RAM i 32 GB i još 3 GB i 64 GB memorije. Telefon radi pod Android Go 11 operativnim sistemom i koristi Android Go aplikacije koje zahtijevaju manje radne snage i manje drugih resursa, posebno radne memorije.

Telefon podržava Dual SIM, microSD kartice kapaciteta do 256 GB, 4G, 2,4 GHz Wi-Fi mrežu, Bluetooth v4,2 sa štedljivim profilom za prenos signala, GPS, ima 3,5 mm ulaz za slušalice i stari tip microUSB veze. Pozadi se nalazi skener otiska prsta, a prednja kamera za selfije rezolucije 5 MP može da skenira lice kako bi se telefon otključao.

Glavna kamera nazad je rezolucije 13 megapiksela i podržava autofokus i posebno razvijan Noćni režim fotografisanja za Nokia Android Go telefone, a za asistenciju za AI proračun kadra i portrete tu je dodatna kamera rezolucije dva megapiksela sa fiksiranim fokusom.

Baterija kapaciteta čak 6,000 mAh nema podržano brzo punjenje, ali prema Nokia specifikacijama autonomija bi trebalo da bude makar tri dana. Uz telefon se isporučuju i providna maska, zaštita za ekran je već zalijepljena na njega, a tu su i slušalice, punjač, kabl i prateće brošure.

Slušalice se mogu iskoristiti za slušanje i prijem FM radio programa, koji može da se sluša i bežično, bez priključenih slušalica na mjestima gdje je radio signal postojan.

Preporučena cijena je 99 evra i u prodaji na odabranim tržištima pojaviće se tokom ljeta.

(smartlife.mondo.rs)