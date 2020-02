Neuništivi komad stakla: Laserom upisane podatke čuva i na 260°C

Microsoft je, izgleda, našao način da veliku količinu podataka sačuva na neuništivom materijalu.

Nova tehnologija koristi lasere kako bi različiti podaci bili upisani na ovaj komad stakla.

Kada laseri dođu do površine stakla, stvaraju se male tačke, nazvane "vokseli".

Staklo na koje se podaci upisuju je veoma izdržljivo, pa je tako moguće "kuvati" ga u vodi, strugati čeličnom žicom, pa čak i podvrgnuti temperaturi od 260 stepeni Celzijusa, baz ikakvih oštećenja.

Podaci upisani na ovo staklo, preživeće sve to.

(B92.net)

A tiny piece of glass will fundamentally change the way we think about, store and use #data. Learn more: https://t.co/BACeXCFGGP pic.twitter.com/3GY3DCqCnv