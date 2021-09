Njemačka želi da proizvođači ponude sedam godina bezbjednosnih ažuriranja

​Njemačka savezna vlada traži od Evropske unije da zahtijeva sedam godina bezbjednosnih ažuriranja i rezervnih dijelova za pametne telefone.

To je dvije godine duže od nedavnog prijedloga Komisije i dalo bi ciklus podrške telefonima sličniji računarima.

Nije iznenađujuće što oba prijedloga proizvođači odbijaju. Grupa za zastupanje industrije DigitalEurope (koja broji Apple, Google i Samsung kao neke od svojih članova) želi da uslov bude samo tri godine bezbjednosnih ažuriranja i želi da ograniči rezervne dijelove na ekrane i baterije umjesto na kamere, zvučnike i druge komponente koje su navodno pouzdaniji.

Drugim riječima, DigitalEurope se efikasno zalaže za status quo. Dok Apple obično isporučuje pet godina redovnih ažuriranja funkcija i bezbjednosti, mnogi proizvođači Androida zaustavljaju se na tri ili manje. Samsung se 2021. obavezao samo na četiri godine bezbjednosnih popravaka. Nešto od toga je diktirano Qualcomm-ovom politikom ažuriranja, ali je jasno da sami brendovi svoj ciklus ažuriranja nerado povećavaju.

Prijedlog EU je potencijalno na snazi do 2023. godine, ima za cilj da pomogne životnoj sredini tako što će vam omogućiti da duže koristite svoje telefone. Ostali bi zaštićeni i funkcionalni otprilike dvostruko u odnosu na 2,5 do 3,5 godine koliko je to danas.

Međutim, ovo bi takođe možda najznačajnije moglo da bude za jačanje mobilne bezbjednosti. Nešto više od 40 procenata Android korisnika koristi 9.0 Pie ili neku raniju verziju, prema StatCounter-ovim podacima o korišćenju telefona iz avgusta 2021. To znači da veliki dio mobilnih korisnika ima uređaje koji su ili prestali da primaju bezbjednosna ažuriranja ili će uskoro prestati. Duži periodi podrške softveru mogli bi da spriječe napadače da ciljaju na stare telefone koji trenutno najranjiviji.

(B92)