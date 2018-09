Nokia 9 će imati pet kamera?

Iako se o Nokia 9 modelu govori više od godinu dana, telefon još uvijek nije zvanično predstavljen. Uređaj, koji bi trebalo da bude prvi pravi premijum Nokia telefon, bi ipak mogao uskoro postati realnost, piše Benchmark.

Nokia 9 je sertifikovan u Kini, a pojavila se i hands-on fotografija koja pokazuje poleđinu uređaja na kojoj se vidi pet kamera. Iako osoba, koja je objavila fotografiju, uređaj naziva Nokia 9, bilo je informacija da bi se uređaj mogao zvati i Nokia 10.

Međutim, ovo su za sada samo nagađanja i sa sigurnošću se ne može znati ništa dok telefon ne bude zvanično objavljen, navodi Benchmark.

Do sada je bilo prilike da se vidi nekoliko telefona sa tri kamere na poleđini, dok su modeli sa četiri kamere najavljivani, ali još uvek nisu predstavljeni. Ipak, pet kamera na poleđini je potpuno novi nivo i prema svemu sudeći ovaj telefon je ono što je HMD Global spremao poslednjih mjeseci.

Neobično raspoređeni sistem sa kamerama takođe ima još dva okrugla izreza iste veličine na poleđini – jedan je zadužen za LED blic, a drugi za IR fokusiranje. Zeiss brendiranje nije neočekivano, jer je Nokia i ranije sarađivala sa njemačkim brendom na svojoj liniji telefona.

Iako nije potvrđeno, djeluje da je poleđina telefona izrađena od stakla, što Nokia 9 model stavlja još više u premijum teritoriju.

Ono što se očekuje od telefona i što su neke ranije glasine sugerisale, jeste Snapdragon 845 čipset, 6.01-inčni displej, 8GB RAM-a i 256GB skladišnog prostora. Pominje se i Gorilla Glass 5 zaštita, pa čak i senzor otiska prsta u ekranu. Sve bi trebalo da napaja 3900mAh baterija, piše Benchmark.

Leaked images of the Nokia 9 shows its five rear cameras https://t.co/qKZPtFBYRN pic.twitter.com/0mseJMPd3J