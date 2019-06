Nokia nagovještava nove telefone za 6. jun

Nakon Nokia 3.2 i 4.2 modela, koji su predstavljeni na ovogodišnjem MWC-u, HMD Global planira da u svoj portfolio doda još dva telefona iz srednjeg segmena - Nokia 5.2 i 6.2. Telefoni se očekuju na kompanijinom događaju koji se održava 6. juna, a održaće se istovremeno u Italiji i Indiji.

Na kompanijinom Twitter nalogu je objavljeno i nekoliko tizera, koji sugerišu funkcije dolazećih telefona.

Jedan od tizera nam daje uvid u dolazeći Night Mode, koji će biti dostupan na novim telefonima. Drugi tizer video ukazuje na rafinirani dizajn sa suptilnim krivinama i velikim brojem boja, uključujući crnu, bijelu, zelenu, roze i plavu. Vidljiv je i 3.5mm priključak.

Novi Nokia telefoni će imati ugrađena svetla za obavještenja u tasteru za paljenje. Pomenuta funkcija je već dostupna na Nokia X71 modelu.

See things in a new light on 06 June 2019. Stay tuned to #GetAhead in life. pic.twitter.com/Jy01t9Zyp5