Nokia predstavlja novi telefon 21. avgusta

Nokia je na Twitteru objavila da će narednog utorka predstaviti "jedan od najiščekivanijih telefona". Iako najava djeluje polu-misteriozno, vjeruje se da će uređaj biti kompanijin novi premijum telefon - Nokia 9.

Ukoliko Nokia ne bude smislila nešto iznenađujuće, očekuje se Snapdragon 845 čipset. Neke glasine sugerišu OLED displej na telefonu, što bi Nokia 9 trebalo da po kvalitetu, ali i po cijeni, približi Galaxy S9 i iPhone X modelima. Još jedna zanimljiva funkcija koja se očekuje jeste senzor otiska prsta u ekranu.

Kamera će svakako biti bitan faktor za uspjeh telefona i gotovo je sigurno da ćemo vidjeti dvije kamere, a da li će nas Nokia iznenaditi sa tri senzora na poleđini ostaje da se vidi.

Kao i svi ostali HMD Global telefoni pod Nokia brendom, i Nokia 9 će koristiti čistu verziju Androida, a s obzirom na datum objave očekuje se Android 9 Pie. Srećom, nećemo morati da čekamo dugo kako bismo saznali šta nam sve Nokia donosi.

We are thrilled to bring you the Nokia smartphones event for one of the most awaited phones on Tuesday 21st August. Stay tuned for more! #Nokiamobile #BringItOn pic.twitter.com/LXgnzguDvm