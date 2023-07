Nothing Phone (2) dostupan u Evropi

Nothing Phone (2) stiže sa velikim brojem poboljšanja u odnosu na svog prethodnika, a poleđina mu je sada više zaobljena i lakši je za držanje.

Na polju hardvera, Nothing Phone (2) koristi 6,7-inčni LTPO OLED displej sa FHD+ rezolucijom i prilagodljivom stopom osvježavanja od 1Hz do 120Hz.

U punch-hole izrezu u vrhu ekrana se nalazi 32MP selfi kamera, sa Sony IMX615 senzorom i podrškom za snimanje 1080p videa.

IDEONa poleđini je smještena glavna kamera od 50MP, sa Sony IMX890 senzorom, uz OIS i EIS stabilizaciju slike. Ultraširoka kamera od 50MP koristi Samsungov JN1 senzor.

Glyph sistem osvetljenja i interfejs na poleđini ja unaprijeđen i sada se sastoji od 11 segmenata LED traka i ukupno 22 zone LED osvjetljenja. Ovdje se mogu vidjeti nova obavještenja, poput kontrola zvuka i indikatora vremena.

Različite aplikacije mogu da se povežu sa gornjim lijevim LED-om za Essential Glyph obavještenja. Pored toga, Nothing će svoj Glyph interfejs SDK i API omogućiti developerima, pa se očekuju i dodatne nove funkcije u budućnosti.

Telefon pokreće Snapdragon 8 + Gen 1 čipset, a napaja ga baterija od 4700mAh sa podrškom za 45W punjenje preko kabla i 15W bežično punjenje. Za softversku podršku se koristi Nothing OS 2.0 zasnovan na Androidu 13.

Nothing Phone (2) stiže u bijeloj i tamnosivoj boji, a početne cijene za tržišta Evrope su sljedeće: 650 evra u Njemačkoj, 670 evra u Francuskoj, 580 funti u Velikoj Britaniji, prenosi b92.

Phone (2). An icon, evolved. Purposefully designed from the inside out to deliver a premium experience you can count on. With new ways to interact with a smartphone to allow you to feel more present when it matters most. Come to the bright side. pic.twitter.com/gBYBJKezNo