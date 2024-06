Nothing Phone (2a) dobija posebno izdanje

Nothing Phone je prije nekoliko dana najavljivao novu varijantu svog (2a) smartfona, a ona je sada i predstavljena.

Nothing Phone (2a) Special Edition dolazi sa rasponom boja koje dosad nisu viđene na nekom Nothing pametnom telefonu, a koje uključuju crvene, žute i plave detalje. Uz ove nove detalje, Special Edition pametni telefon zadržava Nothingov kultni transparentni dizajn. Prema zvaničnom saopštenju, Nothing Phone (2a) Special Edition “slavi primarne boje i njihovo mjesto unutar Nothingovog identiteta”.

Direktor dizajna tvrtke Nothing, Adam Bates je rekao: “Vrlo smo srećni što možemo predstaviti Phone (2a) Special Edition. Prvi proizvod koji je istražio našu paletu primarnih boja; crvenu, plavu i žutu. Njegova cjelokupna estetika upućuje na neke od naših heroja dizajna iz prošlosti, dok stvara novi izraz za pametni telefon. Uzdiže funkcionalni uređaj u upečatljivo umjetničko djelo”, prenosi Računalo.com.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.