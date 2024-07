Nothing donosi novi telefon, ovo su specifikacije

​Nothing će 31. jula predstaviti Phone (2a) Plus model, a sada su procurile kompletne specifikacije uređaja.

Nothing Phone (2a) Plus će koristiti MediaTek Dimensity 7350 čipset, u kombinaciji sa do 12GB RAM-a, a ovo je i sama kompanija otkrila ranije.

Kada je u pitanju ostatak karakteristika, glasine sugerišu da će telefon imati isti displej kao i model Phone (2a), odnosno imaće veličinu od 6,7 inča.

Biće dostupan u sivoj i crnoj boji, ali uz nešto drugačiju završnicu u odnosu na (2a) model.

Selfi kamera je dobila nadogradnju na 50MP senzor, dok opcija punjenja baterije ide do 50W. Ova dva parametra, kao i pomenuti novi čipset su jedina nadogradnja koju Nothing Phone (2a) Plus implementira u odnosu na model koji nema Plus u nazivu, prenosi "b92".

