Nova Apple ekipa iPhone 14 i 14 Pro, Apple Watcha i AirPods Pro 2

Početak septembra je tradicionalno rezervisan za promociju novih Apple proizvoda. U periodu koji mu je prethodio mogli smo da vidimo razna nagađanja i predviđanja vezana za dizajn i funkcionalnosti novih uređaja. I većina njih se ispostavila tačnima. Dakle, šta nam je to novo Apple predstavio.

Krenimo redom, sam događaj nosio je naziv "Far Out" i očekivano predstavljeni su novi modeli uređaja Iphone 14, Iphone 14 pro, Apple Watch serije i Apple AirPodes 2 slušalice, iPhone 14 Plus i iPhone 14 Pro Max.

Korisnike će svakako obradovati informacija da prema Apple, novi telefoni dolaze sa najdugotrajnijom baterijom do sada, zahvaljujuću poboljšanim softverskim i hardverskim poboljšanjima.

Dizajnerski iPhone 14 i iPhone 14 Plus slični su kao prošlogodišnji modeli. Kod prednje kamere evidentan je poboljšani i unapređeni automatski fokus sa boljom obradom fotografije.

Za razliku od Iphone serije iPhone sa oznakom Pro dobija novi famozni "notch" koji se nalazi na vrhu ekrana, u "Pro" verzijama modela, biće drugačiji. U pitanju je izgled i dizajn u fiksnom položaju tako da jako podsjeća na pilulu.

Sam Notch kao notch i nije novitet već njegova nova funkcionalnost koju Apple naziva "Dynamic Island" koji zamjenjuje uobičajeni "urez" na iPhoneu, a širi se i skuplja u različite oblike za dijeljenje upozorenja i drugih aktivnosti.

"Svako upozorenje ima svoju personalizaciju i dizajnirano je sa vlastitim jedinstvenim karakterom", navode u Apple-u.

Prostor/dijagonale 6.1 (iPhone 14) i .6.7 inča (iPhone 14 Plus). iPhone 14 modeli će biti samo sa eSIM opcijom bez fizičkog SIM-a u SAD.

iPhone 14 serija ima mogućnost satelitske veze za slanje poruka ili uspostave hitnog poziva u slučaju da mreža nije dostupna. Usluga "satelitske veze" dostupna samo je u SAD i Kanadi (za sad).

Cijene:

iPhone 14 od 799 dolara

iPhone 14 Plus od 899 dolara

iPhone Pro od 999 dolara

iPhone Pro Max od 1.099 dolara

U segmentu satova, sa kojim je događaj započet, osma serija Apple Watch dizajnerski je sličan prethodnom modelu i evidentne su neke nove funkcionalnosti, kao što je mogućnost mjerenja tjelesne temperature, te stvari poput poboljšanog praćenja menstrualnog ciklusa i sna.

Aple je dobar dio događaja posvetio novim sigurnosnim aspeketima od kojih se posebno izdvaja mogućnost Apple Watcha da uz pomoć vještačke inteligencije sa velikom preciznošću može da prepozna da ste se našli u auto sudaru i automatski pozove i kontaktira određene brojeve iz našeg imenika kao i hitne službe. Dijagonale: 41 mm i 45 mm. Cijena: od 399 dolara.

Jeftinija opcija bez nekih naprednih funkcija ali i sa nižom cijenom je (od 249 dolara) Apple Watch SE.

Svakako pravo iznenađenje i jedan sasvim novi uređaj je Apple Watch Ultra (cijena od 799 dolara). Sa veličinom ekrana od 49mm poboljšanom mogućnostima navigacije, dodatni zvučnikom, olakšanom kontrolom uz pomoć dodatnog dugmeta, Titanijumskim kućištem novi sat je fenomenalan izbor za ekstremne sportiste i za najzahtjevnije korisničke potrebe.

Predstavljene su slušalice "AirPods Pro 2nd Gen" sa novim H2 čipom i jača baterija. Personalizovani profili za zvuk, poništavanje zvuka okoline, opcija "Find my" povezana sa punjačem, neke su od noviteta.

Početak prodaje Apple modela na svjetskom tržištu:

Apple Watch Series 8 (16.9.2022.)

Appe Watch Ultra (23.9.2022.)

iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro (16.9.2022.)

iPhone 14 Plus (7.10.2022.)

AirPods Pro 2nd Gen (23.9.2022.)

Srđan Bjelić je Rukovodilac Sektora za prodaju poslovnih rješenja u kompaniji Mtel a.d. Banjaluka. Učestvovao je u realizaciji i implementaciji više stotina telekomunikacionih i ICT projekata u privatnom i javnom sektoru BIH. Autor je prve mobilne aplikacije "Nikolaj" za pretragu Svetinja SPC na području zemalja bivše Jugoslavije.