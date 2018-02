Nova Nokia 8 će imati 5 kamera

Nokia planira da oživi luksuznu liniju pametnih telefona Sirocco, i to novim modelom Nokia 8 Sirocco, otkrila je ta kompanija početkom februara.

Prema najnovijm informacijama, priprema se i puštanje u prodaju novog modela Nokia 8 Pro, koji će biti usredsređen na funkcije kamere. Telefon bi će koristiti Snapdragon 845 čipset, piše GSM Arena.

Nokia 8 Pro će imati pet zadnjih kamera (penta-lens), a napredne funkcije snimanja.

Sudeći prema renederu, novi uređaj ispod okruglog sistema kamera ima senzor otiska prsta, slično dizajnu dolazećeg modela Nokia 9.

Telefon će imati 3D staklo sa prednje strane i na poleđini, što su otkrile ranije objavljene fotografije.

Inače, prethodno se prepostavljalo da će novi model nositi ime Nokia 10.

Nokia 8 Pro with Snapdragon 845 and a penta-lens camera might be in the works - https://t.co/8ZBBpdE1HE pic.twitter.com/4F4DbYzYJU