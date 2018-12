Nove Microsoftove veb kamere podržavaju Xbox One?

Microsoft dugo nije bio prisutan na tržištu veb kamera, ali bi se kompanija mogla vratiti u velikom stilu i to sa poprilično modernim hardverom.

Izvori sugerišu da Microsoft želi da se vrati na tržište veb kamera u 2019. godini, sa dva 4K modela, od kojih bi bar jedan mogao imati podršku za Xbox One konzola, kao i Windows 10.

Ovo ne znači da će Kinect biti zamijenjen, ali bi novi modeli mogli nuditi automatsko logovanje za više korisnika, Skype video razgovore i druge funkcije koje više ne postoje ili zahtijevaju eksternu kameru.

Insajderi takođe tvrde da će jedna od kamera podržavati Windows Hello verifikaciju, a ukoliko se to desi biće to prvi put da Microsoft nudi funkciju u zasebnoj kameri.

Do sada je postojala opcija kupovine Surface uređaja ukoliko biste želeli Microsoftov način prepoznavanja lica.

Za sada nije poznato kada bi pomenute kamere mogle da se pojave na tržištu, mada se sugeriše da je jedna od njih fokusirana na poslovno tržište i mogla bi biti prateći uređaj za Surface Hub 2.

(NN/benhmark)