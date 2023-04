Nove iPhone 15 Pro fotografije pokazuju veliki broj noviteta

​Iako je do predstavljanja iPhone 15 serije ostalo još par mjeseci, o njoj smo da sada saznali dosta detalja.

U februaru ove godine na CAD renderima osvanuo je iPhone 15 Pro, a nedugo zatim na novim renderima u crvenoj boji. Sada stižu novi, renderi visokog kvaliteta ovog telefona koji nam daju detaljan uvid u predstojeći Apple telefon.

Očekuje se da će iPhone 15 serija zvanično biti predstavljena na jesen ove godine. iPhone 15 Pro će imati okvir izrađen od titanijuma sa zaobljenim ivicama. Izgleda da je Apple, u tom smislu, poslušao povratne informacije korisnika iPhone 14 modela, koji su se žalili na oštre ivice.

Renderi otkrivaju da će senzori kamera na poleđini biti još veći, a čitavo ostrvo kamere takođe će biti deblje u odnosu na ono koje se nalazi na iPhone 14 Pro modelu. Prema dosadašnjim izveštajima, iPhone 15 Pro kamere imaće potpuno novu tehnologiju koja će primati više svjetla.

Svi iPhone 15 modeli imaće USB-C priključke u donjem dijelu okvira, što je svakako ogromna promjena u odnosu na dosadašnje iPhone uređaje. Tasteri za kontrolu zvuka biće haptički, dok će prepoznatljivi Apple prekidač za promjenu zvučnog režima biti obična taster na dodir, a ne klizni prekidač.

Okviri oko ekrana biće znatno smanjeni u odnosu na one koji se nalaze na prethodniku. Tako će oni biti debljine svega 1,55 mm sa svih strana, dok će staklo suptilno biti zakrivljeno prema okviru od titanijuma.

Novi model imaće dimenzije od 146,47 x 70,46 x 8,24 mm, u poređenju sa 147,46 x 71,45 x 7,84 mm kod iPhone 14 Pro modela, prenosi b92.

Our best look yet at the iPhone 15 Pro! Do you like the design? Stunning renders from @ianzelbo pic.twitter.com/EUQ4Y5ktde