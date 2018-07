Novi Alcatel 5V donosi mnogo toga za malo novca

Glavni adut novog Alcatelovog modela 5V je FullView 2.5D ekran dijagonale 6,2 inča, sa stranicama u odnosu 19:9, koji zauzima 88 odsto prednje površine uređaja.

Tu je i, sada već nezaobilazni, "notch", iliti "zub". Svestrana funkcionalnost bazirana je na vještačkoj inteligenciji, kao što je Google Lens.

Tu je i dvostruka zadnja kamera, koja se sastoji od jednog senzora od 12 i drugog od 2 megapiksela. Drugi senzor služi za ostvarivanje bokeh efekta i boljih fotografija pri uslovima slabijeg svjetla.

Kamera takođe donosi i napredne funkcije zanovane na vještačkoj inteligenciji, kao što je mogućnost prepoznavanja 11 različitih scena za fotografisanje.

Alcatel 5V ima senzor otiska prsta sa zadnje strane i biometrijsku tehnologiju Face Key, koja omogućava otključavanje uređaja prepoznavanjem lica, na osnovu prepoznavanja 160 različitih jedinstvenih tačaka.

