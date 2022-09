Novi Apple pametni sat mjeri temperaturu

Apple je predstavio Watch Series 8 seriju pametnih satova, kao i izdržljivi Apple Watch Ultra koji je namijenjen za ekstremne sportove.

Kompanija APple predstavila je narednu generaciju svojih pametnih satova, Watch Series 8, koju krase dva nova senzora za mjerenje temperature tijela. Jedan od njih se nalazi na poleđini, dok je drugi smješten ispod displeja. Primarna namjena ovih senzora je praćenje fertiliteta.

Sat provjerava temperaturu svakih pet sekundi, a Apple ističe da može da deteltuje promjene u temperaturi na skali od 0,1 stepen Celzijusa.

Tu je i nova funkcija detektovanja sudara, koji prati situaciju i detektuje da li se osoba koja nosi sat našla u saobraćajnom udesu i nudi opciju pozivanja pmoći.

Najavljen je i mod niske potrošnje za satove, koji onemogućava određene funkcije, kao što je always-on display, kako bi se sačuvala baterija.

Jedan od zanimljivijim modela pametnih satova svakako je Apple Watch Ultra, koji krasi otporniji dizajn i namijenjen je za ekstremne sportove i uslove.

Sat posjeduje 49mm titanijumsko kućište, dizajnirano da štiti od udaraca i grebanja. Tu je i novi prilagođeni akcioni tatser, za prebacivanje između sportskih modova.

Nova Oceanic Plus aplikacija omogućava korisnicima Ultra modela da prate svoje podvodne aktivnosti. Sat nudi do 36 sati radnog vijeka baterije sa jednim punjenjem.

Predstavljen je i Apple Watch SE naredne generacije. Stiže sa unapređenim S8 čipom i za 20 odsto je brži od modela iz 2020. godine. Mogućnosti su mu iste kao kod Watch Series 8 modela.

