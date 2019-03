Novi Huawei donosi inovativni način snimanja videa

Još samo nekoliko dana je ostalo do zvaničnog predstavljanja Huawei P30 i P30 Pro telefona, a do sada je već "procurilo" gotovo sve o tim uređajima.

A da bi se upotpunila slika, Huaweijev singapurski ogranak je objavio najbolje funkcije dva telefona, kao i neke promotivne dodatke. Sada ostaje samo da Huawei i zvanično telefone plasira na tržište.

Kada su specifikacije u pitanju, telefoni će nuditi atraktivan dizajn sa gradijentima boja, premijum kamere sa mogućnostima kvalitetnog snimanja u uslovima slabog osvjetljenja i zanimljivu Dual-View funkciju.

Dual-View Video funkcija će biti omogućena preko OTA ažuriranja. Funkcija će omogućiti kreiranje podjeljenog ekrana za video, uz pomoć dvije kamere na poleđini, prikazujući široki i zumirani pregled scene.

Ostale specifikacije uključuju 40MP "SuperSpectrum Sensor", sposoban za snimanje u "super high ISO" modu i videa u uslovima sabijeg osvjetljenja. Huawei P30 Pro će imati i periskop kameru (10x hibridno zumiranje) sa OIS i ToF senzorom.

