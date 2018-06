Novi LG smartfon će imati najviše kamera ikada?

Pojavila se glasina prema kojoj će V40, novi model smartfona korejskog proizvođača LG-ja, imati ne dvije ili tri već ukupno pet kamera.

Nasljednik modela V30 i V35, LG V40 bi trebalo da ima tri kamere na zadnjem dijelu, slično kao Huaweijev P20 Pro koji je bio prvi smartfon većeg proizvođača sa takvom konfiguracijom.

Za razliku od njega V40 bi trebalo da dobije i dvije kamere sa prednje strane, kao što ih ima HTC U12 Plus, navodno kako bi LG u svoj top model smartfona mogao da ubaci3D mapiranje lica, prenosi b92.net.

Rezultat bi bio uređaj sa pet kamera, što još nismo imali prilike vidjeti među pametnim telefonima ove klase.

LG V40 bi izgledom trebalo podsjećati na G7 ThinQ, mogao bi da ima Qualcommov procesor Snapdragon 845, podršku za Quad DAC i zasebno dugme za digitalnog pomoćnika Google Assistan, kao i čitač otiska prsta pozadi.

Više novosti možemo očekivati tokom ljeta, prije nego što LG predstavi novi pametni telefon na jesen, piše Verge, a prenosi T portal.

