Novi LG stiže sa ogromnom baterijom od 4500mAh

Kompanija LG predstavila je svoj novi smartfon LG X5 (2018).

Uređaj pokreće Mediatek MT6750 čipset, sa osmojezgarnim 1.5GHz procesorom. Ima 5.5-inčni HD displej. Uređaj ima 2GB RAM-a i skladišni kapacitet od 32GB.

Na poleđini se nalazi kamera od 13MP, dok je sa prednje strane smješten 5MP senzor. Dimenzije telefona su 154,7 x 78,1 x 8,9 milimetara, a težina 171 gram.

Uređaj koristi Android 8.0 Oreo operativni sistem, a sve napaja ogromna baterija od 4500mAh.

Telefon ima i senzor otiska prsta na poleđini, podržava uslugu elektronskog novčanika LG Pay. Telefon dolazi u Morokan Blue varijanti boje.

Južna Koreja je prvo tržište na koje LG X5 (2018) stiže, a tamo će se prodavati po cijeni od oko 330 dolara.

LG X5 (2018) Launched in South Korea with 5.5-inch HD Display and 4500mAh Battery

Read More - https://t.co/ZYXVOflKdW#LG #Tech pic.twitter.com/54LdggFaQ6