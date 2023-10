Novi Samsung S24 mogao bi da ima titanijumsko kućište

Kako prilazi januar, tako je i sve više insajderskih informacija o novoj Samsung Galaxy S24 seriji.

Najnoviji izvještaji govore da bi bar neki od Galaxy S24 mogli da imaju titanijumsko kućište.

Kako je na platformi Twitter objavio poznati insajder Revegnus, južnokorejski tehnološki gigant planira da koristi titanijum za tijelo Galaxi S24 serije.

The Galaxy S24, S24+, and S24 Ultra all have titanium frames.