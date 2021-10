Novi Xperia telefon stiže uskoro

U četvrtom mjesecu ove godine japanski tehnološki div Sony predstavio je tri pametna telefona na jednom događaju, a to su Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III i Xperia 10 III.

Prva dva su telefoni visoke klase, dok je treći uređaj srednje klase. Nakon njih, Sony je krajem osmog mjeseca iznenada ove godine predstavio još jednog mid-rangera, a to je Sony Xperia 10 III Lite. Sada je Sony najavio da će 26.10.2021. godine predstaviti još jedan Xperia telefon.

Za 14 dana, u utorak, Sony će predstaviti novi pametni telefon iz svoje ponude, a nikakve predstave o telefonu još nema. Međutim, teško je očekivati da japanska kompanija predstavi neki flagship uređaja, te su veće šanse da bude predstavljen neki mid-range telefon. Očekivati je da u narednim danima prije predstavljanja saznamo nešto više informacija o ovom telefonu.

Podsjećanja radi, najnoviji Sonyjev Xperia telefon je Sony Xperia 10 III Lite, koji je predstavljen krajem osmog mjeseca u Japanu, no on dijeli većinu specifikacija sa Xperijom 10 III. To uključuje OLED ekran dijagonale 6”, 1080p + rezolucije. Također, Lite inačica ima i isti čipset – Snapdragon 680 5G, no on je ovdje uparen sa 6 GB radne memorije (RAM-) i 64 GB prostora za unutrašnju pohranu (ROM), za razliku od običnog 10 III telefona koji ima 128 GB ROM-a. No, tu je utor za micro SD kartice.

I kamere su iste, a one uključuju glavni senzor od 12 MP, telefoto senzor od 8 MP, ultraširoki senzor od 8 MP, te prednji senzor kamere od 8 MP. Baterija je također ista, i to ona od 4500 mAh s podrškom za brzo punjenje od 30 W.

(Bajtbox)