Novi model Samsunga već u prodaji, a još nije ni predstavljen

Prodavnica u Matagalpi u Nikaragvi, objavila je na Facebooku da je već dobila četiri primjerka Galaxyja S23 Ultra telefona. Radi se o telefonu koji će Samsung predstaviti 1. februara.

Iako je već od ranije poznato da će Samsung započeti s prodajom Galaxy S23 Ultre početkom februara, kompanijina perjanica već se može da se kupi i isproba.

