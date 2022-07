Novi problemi za iPhone 14

Apple se suočio s novim problemima u proizvodnji iPhone 14 serije telefona.

Sve smo bliži zvaničnom predstavljanju iPhone 14 serije. Iako još ne znamo tačan datum kada će ona biti predstavljena, velika je vjerovatnoća da će se to desiti u septembru ove godine. Dakle, ostalo je nekih 35-45 dana do predstavljanja serije, a Apple se suočio s novim problemima u proizvodnji iPhone 14 modela.

Još početkom maja pojavile su se informacije da je Apple u problemima s proizvodnjom iPhone 14 modela, nakon ograničenja uvedenih u Kini zbog virusa korona. Pored toga, poznati analitičar Ming-Či Kuo objavio je da su dobavljači ekrana i RAM memorije za iPhone imali probleme s kvalitetom.

Ipak, izgleda da je Apple ove probleme riješio, ali pojavio se novi. On se odnosi na kvalitet uređaja, odnosno jednog dijela uređaja.

O novom problemu ponovo izvještava Kuo. On navodi da se Appleov dobavljač - Genius, koji proizvodi poleđinska sočiva na iPhoneu 14, susreo s problemima s kvalitetom ovog dijela telefona.

Kuo navodi da se radi o problemu s kvalitetom premaza, što je dovelo do toga da je Apple morao da 10 miliona narudžbi usmjeri ka drugom proizvođaču, tačnije Larganu. Problem je takav da dolazi do pucanja, odnosno lomljenja stakla kamere.

Kuo tvrdi da Genius ima rok od dva mjeseca da riješi navedeni problem, a ako to ne učini, Largan će dobiti još narudžbi od Applea za proizvodnju ovog dijela telefona. Kako god, Apple neće odlagati predstavljanje iPhone 14 serije, navodi Kuo.

iPhone 14 serija sastojaće se od četiri modela - iPhone 14, iPhone 14 Max (iPhone 14 Plus), iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Ove godine će razlika između običnih i Pro modela biti značajno veća nego što je to do sada bio slučaj.

(b92)