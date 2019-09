Novi revolucionarni Xiaomi je telefon - ekran

Kineski Xiaomi upravo je predstavio svoj novi telefon Mi Mix Alpha. Riječ je uređaju revolucionarnog izgleda čiji se ekran nalazi sa svih njegovih strana.

To znači da se displej nalazi i sa prednje i sa zadnje strane, kao i sa bočnih strana uređaja.

Ono što je, takođe, impresivan podatak je da Mi Mix Alpha ima kameru, razvijenu u saradnji sa Samsungom, koja dolazi sa sistemom senzora od ukupno 108 megapiksela

Kamera je u stanju da snima fotografije rezolucije 27 megapiksela!

Some more renders of the Xiaomi Mi Mix Alpha. Read more about it here: https://t.co/ZJUn4FHNpY pic.twitter.com/OPBMpyB5zQ