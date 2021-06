Novo superbrzo punjenje napuni bateriju od 5.000mAh za samo 8 minuta

Xiaomi je u januaru najavio revolucionarnu tehnologiju punjenja baterija uređaja - Mi Air Charge, koja korisnicima omogućava da uređaje pune daljinski, bez kablova ili postolja za bežično punjenje.

Kineski proizvođač se sada najavio potpuno novu tehnologiju, koja obećava superbrzo punjenje od 200W preko kabla i bežično punjenje uređaja od 120W.

Iz demo videa koji je Xiaomi objavio, može se videti da je nova HyperCharge tehnologija sposobna da bateriju kapaciteta 5.000mAh napuni od 0 do 100 odsto za samo 8 minuta putem kabla, odnosno za 15 minuta bežično, prenosi Telegraf.

Osim podataka iznesenih u videu, još nema informacija o tome kada bismo HyperCharge tehnologiju mogli da videti primjenjenu na Xiaomi telefonima i drugim bežičnim uređajima.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl