One Plus 5 kreće stopama iPhonea

Za razliku od modela One Plus 5, smartfon One Plus 5T ima mogućnost otključavanja uređaja uz pomoć senzora za prepoznavanje lica. Međutim, kompanija One Plus uskoro počinje da ugrađuje Face ID senzore i u starije modele telefona.

Direktor kompanije One Plus Karl Pei se, tim povodom, oglaslio na Twitteru napisavši: "U skladu sa potražnjom, uskoro će i One Plus 5 moći da se otključava prepoznavanjem lica."

Pei nije dao više informacija, pa još uvijek nije sasvim poznato kako će funkcionisati Face ID sistem na starijim uređajima. Stručnjaci smatraju da će ažuriranje softvera za One Plus 5 omogućiti kameri telefona da prepozna lice i da tako otključa smartfon.

Mnogi korisnici One Plus uređaja se već neko vrijeme pitaju zašto model 5 nema Face ID, s obzirom na to da ima istu kameru kao i model 5T.

One Plus sistem za prepoznavanje lica, međutim, nije jednako efikasan kao Appleov. One Plus koristi standardne senzore kamere bez naprednih 3D skeniranja i True Depth sistema, kao što je to slučaj kod novog iPhonea.

Zbog toga One Plus Face ID senzori nisu mnogo precizni u mraku. Možda će ta kompanija dolaskom modela One Plus 6 uspjeti da dostigne iPhoneove specifikacije.

Nadogradnja One Plus 5 modela za otključavanje prepoznavanjem lica bi trebalo da bude dostupna korisnicima u narednih nekoliko dana.

(b92)