OnePlus 11 Pro ima zanimljiv dizajn kamere

​Od kompanije OnePlus se očekuje da početkom sljedeće godine predstavi svoj novi flegšip, koji će nositi naziv OnePlus 11 Pro.

Sada su se pojavili renderi telefona, koje je objavio dojavljivač @OnLeaks u saradnji sa sajtom SmartPrix, koji nam daju uvid u izgled budućeg flegšipa kineske kompanije.

Kako se na renderima može i vidjeti, OnePlus 11 Pro će odbaciti četvrtastu izbočinu za kamere na poleđini i umjesto nje će koristiti izrez u koji je smješten okrugli modul, sa tri senzora, blicem i Hasselblad logom.

Nema detalja o karakteristikama ovih kamera senzora, kao ni o specifikacijama OnePlus 11 Pro telefona.

Iz rendera se može zaključiti da će telefon imati djelimično zakrivljen displej i punch-hole kameru u gornjem lijevom uglu ekrana.

Očekuje se da će OnePlus 11 Pro koristiti Snapdragon 8 Gen 2 procesor i da će imati softver zasnovan na Androidu 13, prenosi b92.

Hey #FutureSquad! I'm back from the Future with 2023's first major leak! Here comes your very first and very early look at the #OnePlus11Pro through crispy sharp 5K renders! On behalf of @Smartprix -> https://t.co/0esErP2wRa pic.twitter.com/hE1xrysDcU