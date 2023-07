OnePlus telefon sa savitljivim ekranom stiže uskoro

Globalno predstavljanje prvog telefona sa savitljivim ekranom kompanije OnePlus biće 29. avgusta u Njujorku, tvrdi insajder Maks Džambor i portal SmartPrix. On bi trebalo da nosi ime OnePlus Open, a prema procurjelim informacijama pokretaće ga Snapdragon 8 Gen 2 čipset i imaće do 16 GB RAM-a, prema nekim informacijama i do 512 GB memorije za skladištenje podataka.

Još jedan uređaj na tržištu savitljivih telefona trebalo bi da ima OLED panele sa brzinom osvježavanja od 120 Hz, a poklopac i sklopivi ekran navodno će biti veličine 6,3 odnosno 7,8 inča.

OnePlus Open će tako imati primarnu kao i ultraširoku kameru od po 48 MP, dok će telefoto kamera na zadnjoj strani imati čak 64 MP. Međutim, informacije koje su se pojavile ranije ukazuju da bi primarna kamera ipak imala senzor sa 50 MP, a ultraširoka 48 MP.

"Selfi" kamera će navodno imati 32 MP na ekranu poklopca, dok će na preklopnom ekranu imati 20 MP. Baterija jačine 4800 mAh biće sa podrškom za punjenje od 67 W.

Trenutne specifikacije ukazuju da ovaj telefon djeluje obećavajuće. Ipak, u obzir treba uzeti da kineska kompanija trenutno nema dovoljno iskustva u dizajnu hardvera ili softvera za ovakav tip uređaja. Prema tome, ne mora da znači da će on uspjeti da bude dostojna konkurencija rivalima na tržištu kao što je Google Pixel ili predstojeći Samsung Galaxy Z Fold 5.

(Benchmark)