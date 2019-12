Oppo će se nadmetati sa Huawei i Xiaomi telefonima

Novi pametni mobilni telefon kineske marke Oppo, koji će biti predstavljen u posljednjim danima godine, mogao bi da napravi jaku konkurenciju tehnološkim divovima Huawei i Xiaomi.

Kineska telekomunikaciona kompanija predstaviće dva svoja nova modela 26. decembra: "Reno3" i "Reno3 Pro". Oba modela će imati 5G konekciju.

"Reno3 Pro" imaće staklenu unutrašnjost i biće debljine svega 7,7 milimetara, što ga, prema riječima Brajana Šina, potpredsjednika kompanije Oppo, vjerovatno čini jednim od najtanjih 5G telefona u svojoj kategoriji. "Reno3" je nešto deblji, 7,96 milimetara.

Iz kompanije navode da će "Reno3" imati Mediatek Dymensiti 1000 procesor.

Prema informacijama koje su se pojavile na društvenim mrežama, "Reno3" će imati amoled ekran, 4 zadnje kamere do 64 MP i identifikator otiska prsta ugrađen u displej.

