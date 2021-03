Oppo uskoro predstavlja savitljivi telefon

Kineska kompanija Oppo mogla bi uskoro da predstavi svoj primjerak sve popularnijih preklopnih telefona.

Podsjetimo, njihov novi flegšip Oppo Find X3 Pro ozbiljno prijeti da bude jedan od najboljih Android telefona ove godine, a sada je najavljen i dolazak još jednog uređaja koji bi mogao da "odnese šou".

Kako javljaju poznati insajderi, preklopni telefon kompaije Oppo trebalo bi da bude predstavljen pre jula ove godine, prenosi GSM Arena.

Ukoliko se to desi, biće prvi uređaj ovakvog tipa kineske kompanije, jer je Oppo X Nendo ostao samo na nivou koncepta.

Osim njih, očekuje se da svoje preklopne telefone ove godine predstave još i Xiaomi i Google.

Oppo is going to launch its first foldable phone by the end of June.#Oppo #OppoFold pic.twitter.com/0raLptNcWL