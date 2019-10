Otac Androida predstavio neobičan telefon

Nakon što je predstavio Essential Phone - smartfon vrhunskih specifikacija koji je imao problema sa softverom i u međuvremenu se značajno poboljšao - Endi Rubin kao da je nestao sa scene. Nasljednik prvenca bio je otkazan, ali čini se da Rubin i ekipa nisu od njega odustali.

"Next Web" piše kako rade na novom proizvodu u okviru projekta GEM. Rubin je prvo tvitnuo nekoliko tajanstvenih fotografija bez da je za njih dao konekst.

Bio je to prvi njegov tvit od odgovora na članak u "New York Timesu" o navodnom seksualnom zlostavljanju.

U idućem tvitu pokazao je nove uređaje s naizgled najizduženijim omjerom stranica na pametnom telefonu dosad, kao i jedinstveno novi interfejs.

U tom trenutku nije bilo jasno radi li se o novom modelu "Essential Phonea" ili u potpunosti novom projektu. Zatim je stigao zvaničniji tvit:

We've been working on a new device to reframe your perspective on mobile. It's now in early testing with our team outside the lab. Look forward to sharing more in the near future! #ProjectGEM pic.twitter.com/BnVy7yM2Kj