Otkriven veliki novitet koji Apple priprema za iPhone 15

Puno toga o predstojećim modelima je već poznato, a sada smo saznali i još neke zanimljive opcije za iPhone 15.

S predstojećom generacijom svojih telefona, Apple nastavlja s evolucijom iPhonea i, izgleda, ide u smjeru uređaja koji više neće imati fizičkih tastera i slotova.

To potvrđuju i nove informacije koje su se proteklih dana proširile internetom, a odnose se se na jedan veliki novitet koji priprema Apple i na zamjenu klasičnih fizičkih tastera na iPhoneu s kapacitivnim tasterima. Radi se vrsti tastera koji su osetljivi na dodir i prepoznaju jačinu pritiska. Na novim iPhone modelima oni bi zamenili tastere za pojačavanje i utišavanje (umjesto dva, sada bi tu bio samo jedan taster), taster za paljenje i gašenje uređaja kao i taster za isključivanje tona.

Ono što je posebno zanimljivo u vezi sa kapacitivnim tasterima jeste što se oni mogu da se programiraju tako da bi Apple s vremenom samo nadogradnjama softvera mogao da menja mogućnosti današnjeg tastera za isključivanje i aktiviranje zvuka. Umesto te opcije, korisnici bi taj taster mogli da iskoriste za neke druge opcije, odnosno akcije koje na svojim telefonima mnogo češće koriste.

Za razliku od fizičkih tastera, za rad kapacitivnih potreban je izvor energije, ali Apple ima rješenje za slučaj da nestane baterije, a to je poseban mod smanjenog korišćenja energije. Zahvaljujući tom modu mogu se koristiti neke opcije i kada iscuri baterija, poput korišćenja Apple Pay i praćenja uređaja putem opcije Find My Network.

Za te opcije, kao i za kapacitivne tastere koje očekujemo u novim iPhone modelima biće zadužen novi mikroprocesor koji Apple trenutno razvija. Prema informacijama na stranici 9to5Mac, hardverski dizajn novih modela telefona je finalizovan, a nove opcije u vezi sa kapacitivnim tasterima Apple će moći da doda naknadno, softverskim nadogradnjama.

Ali novi tasteri, napominju isti izvori, neće biti dostupni na svim predstojećim iPhone modelima. Naime, trebalo bi da se pojave samo na iPhone 15 Pro i Pro Max verzijama, dok bi se na običnim (i jeftinijim) modelima mogli da se pojave za godinu-dve.

Podsjetimo, prošle godine iPhonea 14 Pro modeli su dobili novu funkciju Dynamic Island, a izgleda da bi ove godine Dynamic Island mogao biti dostupan i na modelima iPhonea 15 i 15 Plus, pa bi nešto slično moglo da se očekuje i sa kapacitivnim tasterima koje Apple priprema za novu generaciju telefona.

iPhone 15 Action button in testing; new super-low energy mode https://t.co/WHtrCdKTXy by @benlovejoy