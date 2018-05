Otkriveni detalji novog Samsunga srednje klase

Novi Samsungov smartfon Galaxy J8 za osnovu ima novi Galaxy A6+, s tim što je dosta jeftiniji. Prodaja ovog uređaja počinje u Indiji i to po cijeni od oko 240 evra.

U jednodelno kućište, napravljeno od polikarbonata, ugrađen je 6-inčni Super AMOLED ekran rezolucije 720p+.

Telefon pokreće 14nm Snapdragon 450 čipset, koga napaja baterija od 3500mAh.

Sistem od dvije zadnje kamere sastoji se od glavnog senzora od 16MP, sa otvorom blende f/1.7, i sekundarnog senzora od 5MP, sa otvorom blende f/1.9. Prednja selfi kamera ima senzor od 16MP i sopstveni blic.

Što se memorije tiče, izrađivaće se samo jedna verzija, sa 4GB RAM-a i 64GB skladišnog prostora. Telefon dolazi sa operativnim sistemom Android 8.0 Oreo.

Samsung Galaxy J8 će se u prodaji naći od jula mjeseca.

