Otkriveno koliko košta HMD Barbie Phone (VIDEO)

HMD-ov "flip" mobilni telefon, sa Barbi brendiranjem, stiže sa šarmantnim karakteristikama, a sada znamo i po kojoj cijeni.

HMD Barbie Phone, koji je prikazan tokom Mobile World Congressa ranije ove godine, je sada ozvaničen i u prodaji će se naći od oktobra po cijeni od 129 dolara.

Barbie telefon je klasičan "feature" telefon: nema aplikacije, a nudi samo konekcione opcije za pozive i tekstualne poruke.

HMD uređaj plasira kao telefon za digitalnu detoksikaciju, kako biste mogli da se odmorite od svojih smartfona.

Uređaj ima mali 2,8-inčni unutrašnji ekran, 5MP kameru sa blicem i veliki broj simpatičnih dodataka koji idu uz estetiku uređaja, prenosi B92.

HMD Barbie Phone će biti dostupan u pretprodaji od 23. septembra, dok će isporuka početi od 1. oktobra.

