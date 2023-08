Ovaj telefon stiže s pet godina garancije i 10 godina softverske podrške

Fairphone je juče predstavio novi telefon iz svoje ponude.

U pitanju je telefon koji nosi naziv Fairphone 5 i u najmanju ruku, radi se o zanimljivom uređaju.

Napravljen je od 70% recikliranog i sličnog materijala.

Kompanija nudi i opciju da u kutiji u kojoj stiže Fairphone 5 stavite svoj stari telefon i pošaljete ga kompaniji koja će ga reciklirati za vas.

Ovo je samo jedan od načina na koji kompanija obezbjeđuje da su njeni proizvodi ekološki prihvatljivi.

Fairphone 5 je uređaj koji je namijenjen za dugotrajnu upotrebu. Telefon stiže s pet godina garancije, a kompanija će ponuditi softversku podršku do 2031. godine (zagarantovano), dok će nakon toga pružiti još dvije godine nadogradnji.

Telefon se isporučuje sa Androidom 13 i kompanija u budućnosti planira da na ovaj uređaj pošalje čak pet velikih Android nadogradnji.

Telefon je veoma lako popraviti, a sve što vam je potrebno jeste Phillips šrafciger. Postoji deset dijelova koje sami možete da zamijenite bez odlaska u servis.

Dijelove prodaju Fairphone i partneri. Oni uključuju novi OLED ekran, poleđinsku i prednju kameru, USB port i bateriju.

A sada da se osvrnemo na ostale specifikacije. Telefon posjeduje OLED ekran dijagonale 6,46 inča, rezolucije 1224 x 2700 piksela.

Stopa osvežavanja je 90Hz, a zaštićen je Gorilla Glass 5 zaštitom. Pri vrhu ekrana je selfie kamera od 50 MP. Radi se o Samsungovom JN1 senzoru sa podrškom za 4K video pri 30 fps.

Na poleđini telefon ima zanimljiv izrez u kojem su smještena tri senzora kamere – glavni senzor od 50 MP (Sony IMX800) sa OIS podrškom, ultraširoki senzor sa vidnim poljem od 117 stepeni sa autofokusom, a treći je tzv. senzor vremena leta (Time of Flight Camera).

Fairphone 5 pokreće Qualcomm QCM 6490 čip, koji je veoma sličan Snapdragonu 778G. Dostupan je u jednoj memorijskoj konfiguraciji – 8/256 GB, a tu je i slot za microSD karticu. Telefon je dual-SIM sa jednim fizičkim slotom za SIM i jednim eSIM-om.

Baterija od 4200 mAh nalazi se ispod poklopca, a podržava brzo punjenje od 30W, koje će telefon za 20 minuta napuniti do 50 procenata.

Telefon ima stereo zvučnike, skener otiska prsta na desnoj bočnoj strani i IP55 sertifikat.

Cijena Fairphone 5 telefona je 699 evra, za jedinu verziju od 8/256 GB, prenosi b92.

Fairphone launched. 6.46" FHD+ OLED display 90Hz refresh rate, 880nits peak brightness, Gorilla glass 5 Qualcomm Snapdragon 6490 (Comparable to Snapdragon 778G) Adreno 642L GPU Android 13 5 major Android OS updates 10 years of software support up to 2031 50MP Sony… pic.twitter.com/X1Ei7dijYP