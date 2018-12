Ovako izgleda Motorola Moto P40 sa 48MP kamerom

Nove fotografije i video od 360 stepeni koji prikazuju dolazeći smartfon Motorola Moto P40 telefon (naziv uređaja još uvijek nije potvrđen) pojavili su se na internetu.

Renderi pokazuju da će telefon pratiti drugačiji dizajn u odnosu na P30 model (kome se zamjerala velika sličnost sa iPhone X). P40 model će karakterisati otvor za kameru u 6.2-inčnom displeju.

Donji okvir telefona je dovoljno debeo da se u njega smjesti Motorola logo, dok okviri sa strane na ovim renderima izgledaju prilično tanki. Rendere je objavio dojavljivač @OnLeaks i sajt 91mobiles.

Za sada nema informacija o rezoluciji prednje kamere, dok se sugeriše da će sistem sa dvije kamere na poleđini sadržati primarni 48MP senzor. Zadnji panel je izrađen od stakla, a u logou je smješten standardni senzor otiska prsta.

Zaljubljenici u zvuk mogu da odahnu, jer je standardni priključak za slušalice zadržan od 3,5mm, a tu je i USB Type-C port, mali mikrofon u dnu, kao i tasteri za zvuk sa strane uređaja.

Očekuje se da će Motorola Moto P40 biti nešto duža od svog prethodnika (160,1 mm), ali i deblji. Ovo neće biti preterano loša stvar, posebno ukoliko Motorola bude implementirala i bateriju koja je jača od 3.000mAh koliko je imao Moto P30.

Kao dio Android One programa, telefon bi trebalo da prati stope Motorola One i One Power (P30 Play i P30 Note) modela i da se pojavi na globalnom tržištu, a ne samo u Kini.